Coronavirus: Brasile, bilancio decessi sale a 4

- Le autorità dello stato brasiliano di San Paolo hanno confermato la morte di tre persone a causa del coronavirus nella giornata di oggi. Il bilancio complessivo dei decessi a causa del Covid-19 in Brasile sale a 4, tutti nello stato di San Paolo. I deceduti erano tutti uomini con pregressi problemi di salute di 65, 81 e 85 anni. Tutti erano ricoverati in un ospedale privato nella capitale. La prima morte legata alla pandemia di coronavirus era stata confermata ieri. Oltre queste morti, il dipartimento della Salute dello stato e l'unità di crisi istituita per coordinare le azioni di contenimento della diffusione del virus stanno investigando su altri due decessi, registrati nelle ultime ore e definiti "sospetti". Lo stato di San Paolo si conferma quello maggiormente colpito da coronavirus con oltre la metà dei casi brasiliani e in termini di mortalità collegata al virus. Nello stato si registrano 240 casi confermati di contagio, in aumento del 46 per cento rispetto a ieri, quando i contagiati erano 164. (segue) (Brb)