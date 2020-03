Usa: il Met di New York chiude fino a luglio, stima perdite per 100 milioni

- Il Metropolitan Museum of Art ha annunciato che potrebbe restare chiuso fino a luglio, stimando una perdita di 100 milioni di dollari. Lo scrive il “New York Times” citando una lettera inviata ai capi dei diversi dipartimenti del più importante museo di New York. “Questo è un momento straordinariamente impegnativo per tutti noi”, si legge nella lettera firmata dai vertici del Met, Daniel Weiss, presidente e amministratore delegato, e Max Hollein, direttore. “Come membri dello staff del Met abbiamo tutti una profonda responsabilità di proteggere e preservare la preziosa istituzione che abbiamo ereditato”. Se anche un colosso come il Met - con un budget operativo di 320 milioni di dollari e un patrimonio di 3,6 miliardi di dollari - sta anticipando un così grande collasso finanziario, le istituzioni più piccole potrebbero non riuscire a sopravvivere alle chiusure previste nei prossimi mesi per far fronte alla diffusione del coronavirus. (Nys)