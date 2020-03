Ue: Bce, nuovo programma acquisto titoli da 750 miliardi di euro contro coronavirus

- Per far fronte alle conseguenze della pandemia di nuovo coronavirus sull'economia, la Banca centrale europea (Bce) ha annunciato questa notte un nuovo programma di acquisto di titoli dal valore di 750 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'iniziativa è stata denominata Programma di acquisto per l'emergenza pandemia (Pepp). (Geb)