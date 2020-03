Albania: coronavirus, in corso distribuzione cibo e farmaci agli anziani soli

- In Albania è in corso in tutto il paese un'operazione umanitaria per fornire aiuto e medicine agli anziani che vivono soli. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana", precisando che le squadre di soccorso stanno lavorando in particolare nei comuni di Skrapar, Kurbin, Kukes, Elbasan, Kavaje, Fier, Diber, Shijak, Malesi e Madhe, Cerrik, Ura Vajgurore, Sarande, Himare, Delvine, Belsh, Bulqize, Lezhe e Has. Un numero verde di emergenza è stato creato e pacchetti alimentari vengono distribuiti quotidianamente. (Alt)