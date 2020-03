Usa: Coronavirus, Trump manda nave ospedale da 1.000 letti nel porto di New York

- Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che sta inviando la nave dell'ospedale della Marina USNS Comfort al porto di New York, per migliorare la risposta degli Stati Uniti allo scoppio della pandemia di coronavirus. La nave ha mille posti letto. Il segretario Usa alla Difesa, Mark Esper, ha anche annunciato di aver allertato gli ospedali da campo e di spedizione per essere pronti a entrare in azione secondo le necessità della risposta. Gli Stati Uniti hanno due ospedali militari su nave: il secondo, USNS Mercy, sta per essere allestito e sarà inviato sulla costa ovest del paese.(Nys)