Brasile: Banca centrale taglia tasso di sconto 3,75 per cento, nuovo record minimo

- La Banca Centrale (Bc) del Brasile ha ridotto il tasso di sconto di 50 punti base, portandolo al nuovo minimo storico del 3,75 per cento. La decisione, in linea con le analisi di mercato, è stata presa all'unanimità nel corso della riunione del Consiglio di politica monetaria (Copom) oggi, 18 marzo. Il tasso di sconto raggiunge un nuovo minimo storico. La decisione del Bc è stata adottata per cercare di dare respiro all'economia in un momento di profonda crisi generata dalla pandemia di coronavirus a livello globale. La decisione segue l'esempio di altre banche centrali del mondo, come la Federal Reserve statunitense e la britannica Bank of England che hanno tagliato il proprio tasso di sconto negli ultimi giorni. (segue) (Brb)