Argentina: coronavirus, arrestato cittadino italiano per aver infranto quarantena

- Un cittadino italiano è stato arrestato oggi a Buenos Aires per aver infranto il protocollo di quarantena obbligatorio per le persone provenienti da paesi considerato a rischio contagio da coronavirus. Si tratta, secondo quanto confermato ad "Agenzia Nova" da fonti del ministero degli Interni, di Alberto Ciucci, residente a Piombino, arrivato in Argentina lo scorso 14 marzo con un volo Alitalia. Ciucci, alloggiato in un appartamento del quartiere Colegiales della capitale sudamericana, secondo quanto recita la denuncia presentata contro di lui avrebbe infranto la quarantena in varie occasioni nel corso degli ultimi tre giorni. Il direttore delle autorità migratorie, Florencia Carignano, si è diretta personalmente sul posto per comunicare al cittadino italiano l'attivazione del processo di espulsione immediata. "Sarà espulso e avrà divieto di ritorno nel paese" ha dichiarato alla stampa Carignano, che ha aggiunto che la persona che ha infranto le regole "dovrà pagarsi il costo del biglietto di ritorno". Fonti diplomatiche italiane hanno confermato ad "Agenzia Nova" che il consolato generale d'Italia a Buenos Aires "sta seguendo la vicenda ed è in contatto con il connazionale e con le autorità argentine per agevolare le pratiche di rimpatrio". (segue) (Abu)