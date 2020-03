Argentina: coronavirus, arrestato cittadino italiano per aver infranto quarantena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una situazione di allarme diffuso è imprescindibile il ruolo dello Stato per prevenire, tranquillizzare e brindare protezione alla popolazione", ha dichiarato il presidente Alberto Fernandez, annunciando il decreto con un messaggio a reti unificate. "La realtà è che questa pandemia fa appello a tutti noi come società", ha aggiunto, "per questo ho emanato un decreto che dichiara l'emergenza sanitaria e assegna facoltà speciali al governo". Tra le facoltà speciali che si attribuisce il governo attraverso il decreto anche quella di fissare un prezzo massimo per le mascherine e per l'alcol in gel, oltre a quella di garantire l'approvvigionamento delle merci. (Abu)