Usa: coronavirus, tasse posticipate al 15 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Internal Revenue Service, l’agenzia che si occupa di raccogliere le tasse in Usa, ha iniziato a fornire dettagli ai contribuenti per spostare i loro pagamenti dal 15 aprile al 15 luglio, offrendo sgravi alle persone che devono pagare le imposte sul reddito per il 2019 o le imposte sul reddito stimate per il primo trimestre del 2020. La comunicazione ufficiale segue la dichiarazione di emergenza nazionale del presidente Usa Donald Trump sull'epidemia di coronavirus e fa riferimento a poteri normalmente usati dopo catastrofi naturali. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha dichiarato che la scelta ritarderebbe i pagamenti di circa 300 miliardi di dollari.(Nys)