Usa: coronavirus, De Blasio vuole ordinanza per tenere cittadini in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato che sta spingendo con il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, per approvare un ordine che vieta alle persone di uscire di casa per motivi non essenziali, mentre i casi di coronavirus sono saliti a quasi 1.900. De Blasio ha dichiarato di aver avuto una “conversazione molto buona” con Cuomo. All'inizio della giornata, Cuomo aveva detto che non avrebbe approvato un ordine del genere per New York City dopo che De Blasio aveva detto ai residenti di prepararsi. "Non accadrà a New York", ha detto Cuomo. “Affinché qualsiasi città o contea intraprenda un'azione di emergenza, lo stato deve approvarla. E non approverei”, ha concluso Cuomo. (Nys)