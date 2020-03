Brasile: coronavirus, ministro Energia positivo a secondo test (6)

- In virtù dell'aumento dei casi di contagio nel paese il governo brasiliano del presidente Jair Bolsonaro, chiederà al Parlamento di riconoscere lo stato di calamità pubblica per l'emergenza coronavirus fino a tutto il 31 dicembre del 2020. Se approvata, la misura permetterà al governo federale di non dover rispettare gli obiettivi fiscali per l'anno in corso, a partire dal deficit primario di 124,1 miliardi di reais (l'equivalente di circa 22,5 miliardi di euro). Lo stato di calamità sospende inoltre gli obblighi di riduzione della spesa per il personale, nel caso in cui questa voce supera i limiti altrimenti previsti dalla legge. La decisione, riferisce la segreteria di comunicazione della presidenza, risponde alla "necessità di elevare le spese pubbliche per proteggere la salute e l'occupazione dei brasiliani". I presidenti dei due rami del parlamento, Davi Alcolumbre per il Senato e Rodrigo Maia per la Camera, hanno fatto sapere che appoggeranno la richiesta e lavorano per calendarizzare l'atto. (Brb)