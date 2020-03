Brasile: il presidente della Camera Davi Alcolumbre positivo coronavirus

- L'ufficio stampa del Senato brasiliano ha reso noto che il presidente, Davi Alcolumbre, ha contratto il nuovo coronavirus. Secondo l'ufficio stampa, il primo test a cui il presidente era stato sottoposto è risultato negativo, tuttavia il test di contro-prova effettuato nella serata di ieri, 17 marzo, ha dato esito positivo. "Il presidente Alcolumbre sta bene, non presenta gravi sintomi, ad eccezione una lieve indisposizione, e rimane in isolamento a casa, come determinato dal protocollo di condotta approvato dal ministero della Salute e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)", ha aggiunto la nota dell'ufficio stampa. (segue) (Brb)