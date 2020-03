Argentina: coronavirus, arrestato cittadino italiano per aver infranto quarantena (2)

- Il governo argentino ha sospeso per trenta giorni a partire da venerdì 13 marzo tutti i voli provenienti da Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud ed Iran. Lo ha fatto attraverso un decreto presidenziale nel quale viene stabilito inoltre l'obbligo di isolamento per 14 giorni di tutti i viaggiatori provenienti da queste zone e viene dichiarata l'emergenza sanitaria a livello nazionale per il periodo di un anno. Il governo si è riservato attraverso il decreto anche la potestà di disporre inoltre la chiusura di musei, centri sportivi, sale giochi, piscine e luoghi pubblici, oltre a quella di sospendere spettacoli pubblici ed eventi di massa. La disposizione prevede inoltre l'applicazione di azioni penali contro chi contravviene l'obbligo di quarantena. (segue) (Abu)