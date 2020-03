Imprese: colossi auto Usa chiudo temporaneamente la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le case automobilistiche di Detroit hanno concordato di chiudere temporaneamente le fabbriche negli Stati Uniti per proteggere i lavoratori contro il coronavirus, secondo fonti anonime citate dal “Wall Street Journal”. Si tratta di una chiusura senza precedenti che interesserà circa 150.000 dipendenti. I dirigenti di General Motors, Ford e Fiat Chrysler Automobiles hanno preso la decisione dopo discussioni con i leader sindacali del United Auto Workers. Il sindacato aveva già fatto pressioni per un fermo di due settimane per le preoccupazioni di un possibile focolaio all’interno delle fabbriche automobilistiche Usa. (Nys)