Coronavirus: Fazzone (Fi), in Lazio seguire modello Veneto con tamponi a tappeto

- Più tamponi in Lazio, sul modello di quanto fatto dal governatore leghista Luca Zaia in Veneto. È questa la richiesta che il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzona ha inviato al ministro della Salute Roberto Speranza, al suo collega degli Affari Regionali, Francesco Boccia, al governatore del Lazio Nicola Zingaretti e al vicepresidente della giunta Daniele Leodori. Scrive in una nota Fazzone: "Non possiamo restare inerti davanti all'aumento di contagi da Covid-19 nella nostra regione. Sono per una svolta rapida che si traduca in uno screening di massa, sposo in pieno la politica dei tamponi a tappeto, portata avanti dal presidente del Veneto Luca Zaia e che sta facendo proseliti anche in altre realtà del centro-nord Italia. È necessario per identificare sostanzialmente i positivi asintomatici, perché sono la vera minaccia. Perché il positivo asintomatico va in giro, fa vita sociale, va al lavoro, al supermercato e in farmacia, e porta in giro il virus". Fazzone ricorda poi uno o studio sugli abitanti di Vò Euganeo "il primo Comune d'Italia ad essere infettato ed oggi diventato il più sano". Lì, sostiene "la grande maggioranza delle persone colpite da Covid-19, tra il 50 e il 75 per cento, è completamente asintomatica ma rappresenta una formidabile fonte di contagio. E' perciò assolutamente urgente riuscire a scovare le persone asintomatiche". Fazzone propone di sperimentare l'esame a tappeto nel comune di Fondi, in provincia di Latina "dove - dice - si è registrato il più alto numero di casi positivi (Roma a parte)". (Rer)