Usa: coronavirus, Senato approva disegno di legge per garantire lavoratori

- Il Senato Usa ha approvato il disegno di legge per garantire le ferie retribuite a molti americani mentre il coronavirus sta minacciando il mercato del lavoro negli Stati Uniti. La legge ora va sul tavolo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la firma finale. La misura era stata approvata alla Camera con il sostegno bipartisan. Il Congresso intanto sta già scrivendo una nuova legge per cercare di salvare l'economia Usa che rischia di deteriorarsi in modo molto veloce. La Casa Bianca ha già chiesto 1.000 miliardi al Congresso per far fronte a questa emergenza, ai quali si stanno aggiungendo altri 50 miliardi di dollari.(Nys)