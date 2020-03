Usa: coronavirus, la borsa di New York chiude dopo aver trovato due trader positivi

- La Borsa di New York ha annunciato che da settimana prossima chiuderà la sua piattaforma di trading e continuerà le contrattazioni in modo completamente elettronico, mentre la pandemia di coronavirus continua a colpire duramente il mercato azionario. La decisione arriva dopo che alcuni trader sono risultati positivi al coronavirus, ha dichiarato il presidente del NYSE, Stacey Cunningham, al network Usa “Cnbc”. “I nostri mercati sono in grado di operare in modo completamente elettronico”, ha detto Cunningham. Il trading elettronico prenderà il via da lunedì 23 marzo e prevede la chiusura della borsa di New York e di San Francisco.(Nys)