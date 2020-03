Usa: Bill Gates, in 6-10 settimane di chiusura i casi dovrebbero essere azzerati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha chiesto alle persone di mantenere la calma di fronte alla pandemia di coronavirus. In una sessione Ask Me Anything del social network Reddit, Gates ha dato il suo parere sulla possibile durata del virus. “Se un paese fa un buon lavoro con i test e le ‘chiusure’, entro 6-10 settimane ci dovrebbero essere pochissimi casi ed essere in grado di riaprire", ha risposto Gates. Da molti anni Gates lavora con la Bill e Melinda Gates Foundation sui temi legati alla salute. I suoi commenti arrivano a pochi giorni da quando Gates ha dichiarato di lasciare i consigli di amministrazione di Microsoft, che ha cofondato nel 1975, e Berkshire Hathaway. Gates ha spiegato la scelta sostenendo che voleva concentrarsi maggiormente sulla filantropia.(Nys)