Coronavirus: Regione Lazio firma nuova ordinanza, no limiti orari per edicole, benzinai e forni (2)

- Il provvedimento è stato firmato dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, dopo essere stato concertato con gli assessori al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli. Come già stabilito nell'ordinanza di ieri, le limitazione degli orari non si applicano alle farmacie e parafarmacie. L’ordinanza prevede poi che nei piccoli comuni, ossia quelli sotto i 5.000 abitanti, "con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita", i sindaci potranno, con ordinanza, anticipare l’orario di apertura dei negozi rispetto a quanto previsto dall’ordinanza regionale di ieri (le 8.30). L’ordinanza è consultabile nella sezione dedicata all’emergenza coronavirus del sito della Regione Lazio (alla pagina http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00011-18-03-2020.pdf) ed è in vigore da domani, 19 marzo 2020, fino al 5 aprile 2020. (Rer)