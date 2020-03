Coronavirus: Polizia postale, autocertificazione con applicazioni digitali non è valida

- Le autocertificazioni sugli spostamenti prodotte con applicazioni digitali non sono valide. Lo precisa in un comunicato la Polizia postale, smentendo la notizia secondo la quale simili app per smartphone possono sostituire l'autocertificazione cartacea richiesta dalle autorità per giustificare gli spostamenti in questo periodo di emergenza sanitaria. A questo proposito, la Polizia ricorda che l’autocertificazione deve necessariamente essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall’operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante, e che il documento dev'essere consegnato in originale all’agente che effettua il controllo, per le successive verifiche. Il ricorso a tali servizi, seppur motivato da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, è quindi da considerarsi in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti. (segue) (Com)