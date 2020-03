Frosinone: Comune, stop pagamento strisce blu e ztl aperte

- La giunta comunale di Frosinone, nell'ultima seduta settimanale, ha deliberato una serie di provvedimenti in materia di sicurezza urbana e disciplina delle aree pubbliche o di pubblico transito valide sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. L'amministrazione Ottaviani ha disposto la sospensione della regolamentazione della sosta a pagamento sulle strade e negli stalli di competenza comunale, allo scopo di attenuare o evitare situazioni di criticità connesse all'effettuazione del pagamento della sosta, oltre alla rimodulazione delle isole pedonali, limitandole alla sola mattinata di domenica, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in via Aldo Moro e, per lo stesso giorno ed orario, nella zona alta della città, limitatamente a Largo Turriziani, al fine di consentire l'espletamento di una minima attività di movimento fisico, non in gruppo ed evitando assembramenti, conformemente ai Dpcm. Coloro che intendano fruire di tale opportunità, sia nelle aree pubbliche o di pubblico transito, dovranno precompilare e portare con sé, prudenzialmente, l'apposito modulo di autocertificazione, avendo cura di indicare, preventivamente l'orario di inizio della predetta attività fisica. È prevista, inoltre, la chiusura delle sole aree gioco per bambini all'interno dei parchi e giardini pubblici, sempre per evitare assembramenti; parchi e giardini potranno rimanere aperti alla cittadinanza, fino all'emanazione di diversi provvedimenti da parte del governo, con possibilità di permanenza per ognuno, al massimo, di due ore al giorno, sempre evitando gruppi, ovvero situazioni di assembramento, al solo fine di consentire la minima attività di movimento indispensabile sotto il profilo cardio-circolatorio e di integrità psico-fisica. Anche coloro che intendano fruire di tale opportunità, dovranno precompilare, prudenzialmente, e portare con sé, l'apposito modulo di autocertificazione, avendo cura di indicare preventivamente l'orario di inizio della predetta attività fisica. Prevista, poi, la chiusura degli accessi secondari del civico cimitero: è garantito esclusivamente l'ingresso tramite il viale principale per le sole situazioni di urgenza, ovvero di tumulazione, sempre nel rispetto delle distanze minime interpersonali previste dai citati decreti.(Com)