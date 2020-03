Coronavirus: Marcucci (Pd), Cura Italia verso Aula Senato l'8 aprile

- Il capogruppo del Partito democratico, Andrea Marcucci, informa che la Lega non ha accettato la proposta del Pd di esaminare il decreto Cura Italia soltanto in commissione Bilancio. Il senatore democratico lo spiega al termine della capigruppo di palazzo Madama. "Di conseguenza - prosegue - la prossima settimana sul decreto dovranno rendere il parere tutte le commissioni di merito. Il 23 marzo si riunirà la commissione Bilancio, il 25 ci sarà una seduta tecnica dell'Aula mentre il 26 verrà votato il calendario, su cui la Lega si è detta contraria. Le Commissioni - aggiunge Marcucci - dovranno rendere i loro pareri tra il 25 ed il 26 di marzo. Il decreto dovrebbe andare in Aula l'8 Aprile, come termine indicativo". (Rin)