Coronavirus: Raggi firma ordinanza, fino al 3 aprile stop a pagamento strisce blu

- Da domani, giovedì 19 marzo, fino al 3 aprile 2020 sarà sospeso il pagamento della sosta tariffata su tutto il territorio di Roma Capitale. Inoltre, saranno disattivate anche le Ztl notturne relative agli ambiti centro storico, Tridente e Trastevere. È quanto prevedono due ordinanze firmate dalla sindaca, Virginia Raggi. La sospensione del pagamento delle strisce blu è prevista per tutti i posti auto del territorio cittadino, sia dei parcheggi di scambio (che manterranno il relativo presidio), sia delle zone oggetto della tariffazione della sosta su strada. Roma Capitale con questi provvedimenti ha adottato specifiche misure volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, in funzione del mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza garantiti dagli operatori che devono potersi recare nelle proprie sedi di lavoro nella maniera più agevole possibile, anche alla luce dell'ordinanza regionale n.7 del 12 marzo che ha disposto l'interruzione del servizio di trasporto pubblico alle ore 21 su tutto il territorio. (Rer)