Coronavirus: presidente Fontana, troppa gente pensa che regole siano uno scherzo, state a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "State a casa". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lo ripete ancora, in collegamento con il Tg1. "Noi abbiamo bisogno assolutamente e rigorosamente che la gente riesca ad attenersi alle misure che sono state loro imposte. Troppe persone ancora sono in giro e non rispettano le regole: dovete stare a casa”, ha detto Fontana rivolto ai cittadini. “Troppa gente ancora si muove, troppa gente pensa che queste regole siano uno scherzo, credono che ormai tutto sia finito e invece siamo nel pieno di questa epidemia”, ha aggiunto il presidente in conclusione.(Rem)