Venezuela: coronavirus, governo in attesa di risposta da Fmi su aiuto da 5 miliardi

- Il governo venezuelano è ancora in attesa di una risposta ufficiale alla richiesta di sostegno finanziario da 5 miliardi di dollari presentata al Fondo monetario internazionale (Fmi) per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo fanno sapere fonti diplomatiche ad "Agenzia Nova". Una sollecitazione che Caracas aveva presentato in una lettera firmata il 15 marzo dal presidente Nicolas Maduro alla direttrice Kristalina Georgeva. Fonti dell'organismo rilanciate dai media internazionali hanno fatto sapere che il "Fondo non è in condizione di considerare la richiesta" anche perché, al momento "non c'è chiarezza" sul riconoscimento del governo Maduro da parte della comunità internazionale. Il Venezuela, apprende "Agenzia Nova, rivendica la legittimità della richiesta in base a diversi argomenti. Gli aiuti sarebbero legati alla promessa di fondi per l'emergenza sanitaria che Georgeva aveva fatto a inizio marzo ai paesi in difficoltà economiche. Fondi - noti come "Rapid financing instrument" (Rfi) - non legati al meccanismo di revisione dei conti che l'Fmi applica per i prestiti, ai sensi del noto "articolo IV". Caracas ricorda inoltre che tra le condizioni poste all'attivazione dello strumento ci sono i cali nei prezzi delle commodities, petrolio in primis, con le conseguenti - e attuali - ricadute sulle finanze statali. Il governo venezuelano torna a valutare questa richiesta come prova per la comunità internazionale di mostrare l'impegno solidale con il paese. (Res)