Coronavirus: a Roma anche Coldiretti contribuirà a sanificazione strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comune di Roma e Coldiretti collaboreranno per avviare un programma di sanificazione delle strade della città che si aggiunge a quello di Ama. L'associazione che rappresenta i coltivatori diretti ha messo a disposizione dell'amministrazione capitolina i propri mezzi per poter intervenire: si tratta di atomizzatori agricoli. Gli atomizzatori sono macchine che vengono adoperate in agricoltura per nebulizzare i liquidi e diffonderli sula superficie piana; in questo caso si tratterebbe di dare corso alla disinfezione delle strade cittadine. L'operazione verrebbe coordinata da Ama con le attività di spazzamento. Ama ha a propria disposizione alcuni mezzi specifici, tra i quali anche otto autobotti. L'amministrazione capitolina e l'Ama sono in attesa che l'Istituto superiore di Sanità indichi quali tipi di disinfettanti è possibile utilizzare in modo da debellare il virus senza impatti sull'ambiente. (Rer)