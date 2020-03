Coronavirus: Regione Lazio firma nuova ordinanza, no limiti orari per edicole, benzinai e forni

- È stata emanata oggi dalla Regione Lazio un’ordinanza che integra i contenuti di quella pubblicata ieri che stabiliva disposizioni specifiche circa gli orari di apertura dei negozi (la cui chiusura non è stata disposta dai provvedimenti del governo). Esentate dai limiti di orario alcune tipologie di attività commerciali e concessa ai sindaci dei piccoli comuni con pochi esercizi commerciali la facoltà di anticipare l’orario di apertura dei negozi. Potranno derogare all'obbligo ai apertura non prima delle 8.30 e di chiusura non dopo le 19 (le 15 la domenica) le edicole, i distributori automatici e i benzinai, sia quelli situati sulla rete stradale, sia quelli autostradali, compresi i self-service. Gli orari di apertura e chiusura di queste tipologie di attività commerciali non saranno di conseguenza soggetti alle limitazioni stabilite con il provvedimento di ieri. Questa modifica è stata apportata in considerazione delle esigenze specifiche di queste attività commerciali, dovute alla loro natura stessa. Inoltre l’ordinanza di oggi, precisa un altro punto: la limitazione degli orari stabilita con l'ordinanza di ieri si riferisce esclusivamente alle attività commerciali e non alle attività artigianali, come ad esempio i forni, che di conseguenza non hanno limitazioni. (segue) (Rer)