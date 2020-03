Coronavirus: Polizia postale, autocertificazione con applicazioni digitali non è valida (2)

- La Polizia porta quindi l'attenzione del cittadino sui rischi di ricorrere a servizi digitali "non ufficiali né autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione", uso che espone i cittadini ad una ulteriore e non secondaria insidia, legata al rispetto della dimensione della loro privacy. "Si ricordi, infatti, come i dati contenuti nel modello di autodichiarazione consentano di rivelare non soltanto la frequenza e la tipologia dello spostamento dell’individuo ma altresì le ragioni - personali e riservate - che giustificano tale spostamento e che possono ricollegarsi ad informazioni sensibili quali lo stato di salute, le esigenze personali le circostanze lavorative". A questo proposito si ricorda come l’acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto dispone il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (Gdpr) e le prescrizioni nazionali in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema di correttezza e trasparenza, consenso informato, limitazione del trattamento a specifiche finalità, aggiornamento e soprattutto integrità e riservatezza. Tali obblighi sono posti a garanzia di tutti i cittadini contro potenziali e pericolosi abusi. (Com)