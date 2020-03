Coronavirus: sindacati, siglata intesa quadro con Fca per uso cassa integrazione

- Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr annunciano l'intesa siglata oggi con Fca sull'uso "della Cassa integrazione guadagni appena varata dal governo nel decreto Cura Italia, per fronteggiare la emergenza" Covid-19. "La maggioranza delle fabbriche di Fca ha difatti sospeso la produzione a causa dell'emergenza Covid-19 e dei conseguenti cali di mercato. In tutta Europa le multinazionali dell'auto stanno fermando le produzioni. In Fca - continuano le organizzazioni sindacali in una nota - è quindi necessario per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori in sospensione o in regime ridotto, sia per garantire i cambiamenti alla organizzazione del lavoro necessari alla applicazione delle misure sanitarie, sia per fronteggiare i suddetti cali di mercato la cassa integrazione con la causale 'emergenza Covid-19'. Il ricorso alla cassa integrazione non è peraltro escluso nemmeno negli enti di staff, anch'essi inevitabilmente coinvolti dalla situazione straordinaria. Nelle prossime ore - annuncia la nota - presso le singole unità produttive saranno svolte le procedure di consultazione sindacale nei modi previsti dal decreto governativo, mentre nelle unità che restano aperte si procederà con la applicazione di tutte le possibili misure sanitarie richieste dal protocollo fra governo e parti sociali con un confronto continuo fra direzioni aziendali e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quali mantenimento delle distanze minime di un metro fra le postazioni, Dispositivi di protezione individuale, igienizzazioni, smart working, revisione delle pause collettive". (segue) (Com)