Coronavirus: sindacati, siglata intesa quadro con Fca per uso cassa integrazione (2)

- Le organizzazioni sindacali, si legge sempre nella nota, "restano impegnate a cercare di garantire il diritto alla salute e al lavoro, due diritti fondamentali che oggi più che mai vanno salvaguardati durante un'emergenza che si sta rivelando un dramma sanitario. I risvolti economici senza precedenti non sono ad oggi prevedibili, per questo siamo impegnati oltre che al contenimento del diffondersi del virus, anche nell'impedire che i lavoratori subiscano conseguenze occupazionali e salariali. Per queste ragioni in questi giorni - concludono i sindacati - abbiamo chiesto e ottenuto la cassa 'speciale', ma sono necessari ulteriori e efficaci interventi da parte dello Stato e delle autorità europee per sostenere lo sforzo dei lavoratori". (Com)