Germania: coronavirus, Merkel ai tedeschi, situazione seria, prendetela seriamente

- A causa della diffusione del nuovo coronavirus, in Germania “la situazione è seria” e i tedeschi devono “prenderla seriamente”. Come rende noto il governo federale, è quanto il cancelliere Angela Merkel affermerà nel discorso alla nazione che terrà questa sera, trasmesso in televisione a reti unificate. Nel suo appello a seguire le misure per il contenimento del contagio, Merkel sottolinea che il coronavirus “cambia radicalmente la vita”. In particolare, il cancelliere tedesco afferma: “La nostra idea di normalità, di vita pubblica, di interazione sociale, tutto questo viene messo alla prova come mai prima d'ora”. Tuttavia, esorta Merkel, “possiamo sostenere questo compito se tutti i cittadini lo vedono davvero come il loro compito”. Il cancelliere tedesco non annuncia nuove misure restrittive alla vita pubblica e aggiunge che il governo federale “valuterà sempre ciò che può essere corretto, ma anche ciò che potrebbe essere ancora necessario” per contrastare la pandemia. Merkel rinnova quindi il suo appello alla solidarietà nella sfida rappresentata dal coronavirus, la più grande a cui la Germania deve far fronte dalla seconda guerra mondiale. A tal riguardo, Merkel dichiara che “questo è un compito storico e può essere superato soltanto insieme”. Poiché non esiste un vaccino e nessun farmaco contro il coronavirus, l'importante ora è rallentarne la diffusione. Per il cancelliere tedesco, quindi, “dobbiamo limitare il rischio di contagiarci l'un l'altro il più possibile”. A tale scopo, è “necessario ridurre la vita pubblica il più possibile”. (segue) (Geb)