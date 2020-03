Germania: coronavirus, Merkel ai tedeschi, situazione seria, prendetela seriamente (2)

- Secondo Merkel, la Germania ha “un eccellente sistema sanitario”, ma gli ospedali sarebbero “completamente sopraffatti se troppi pazienti affetti da forme gravi di coronavirus venissero ricoverati in un breve periodo di tempo”. A tal riguardo, il cancelliere tedesco ha osservato: “Non si tratta semplicemente di figure astratte nelle statistiche, ma di un padre o un nonno, una madre o una nonna, un partner, che sono persone”. Merkel ribadisce quindi la necessità di guadagnare tempo, estendendo la diffusione del coronavirus per mesi, al fine di sviluppare il vaccino e i farmaci affinché chi dovesse essere contagiato possa ricevere “le migliori cure possibili”. In merito agli sviluppi futuri, Merkel prosegue: “Non siamo condannati ad accettare passivamente la diffusione del virus”. Tuttavia, tutte le misure di prevenzione attuate dal governo federale fallirebbero “se non utilizzassimo i mezzi più efficaci per impedire la diffusione del coronavirus troppo rapidamente”. Tali mezzi, secondo Merkel, “siamo noi stessi”. (Geb)