Coronavirus: facciata palazzo Madama illuminata con colori Tricolore fino fine emergenza

- La facciata di palazzo Madama, per decisione del presidente del Senato Elisabetta Casellati, da questa sera e fino alla fine dell’emergenza sanitaria in corso nel Paese, sarà illuminata con i colori della bandiera italiana. Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Senato. "E' una scelta simbolica ma dettata dalla volontà concreta di dare a tutti gli italiani un segnale di fiducia e di vicinanza delle Istituzioni. In questa drammatica fase per il Paese - dichiara il presidente Casellati - dobbiamo guardare al Tricolore per sentirci ancora più uniti nel nome di quei valori di coraggio, solidarietà, sacrificio e fiducia nel futuro che hanno sempre ispirato la nostra storia. Oggi come ieri". (Com)