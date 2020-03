Coronavirus: parlamentari bresciani Lega, governo abbandona nostre imprese e lavoratori

- La sospensione dei versamenti fiscali e contributivi prevista del decreto Cura Italia vale per le province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, ma non per quella di Brescia, duramente colpita dal coronavirus. Lo denunciano in una nota congiunta i parlamentari bresciani della Lega Simona Bordonali, Stefano Borghesi, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni e Raffaele Volpi. “Il governo deve spiegare alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie bresciane perché nel decreto che dovrebbe aiutarle a fronteggiare i danni economici causati dall'emergenza Covid-19 attraverso agevolazioni fiscali e nuove scadenze loro non rientrano. Nel decreto Cura Italia, infatti, le sospensioni dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi previste per contenere gli effetti del Coronavirus si applicano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, ma non Brescia”, dichiarano i parlamentari bresciani. “Sentite le associazioni di categoria, incredule quanto noi, chiediamo immediate spiegazioni a Conte e alla maggioranza che, ancora una volta, dimostrano la loro inadeguatezza. Ricordiamo che le aziende bresciane sono in forte difficoltà, hanno sospeso le attività produttive ancor prima che fosse il governo a decretarlo, proprio perché stava aumentando il numero dei contagi ed oggi, inspiegabilmente, si ritrovano abbandonate. Non ora è il momento di fare polemiche ma di intervenire: Conte estenda le agevolazioni fiscali anche a Brescia”, concludono gli esponenti della Lega. (com)