Bosnia-Italia: ambasciatore Minasi su Covid-19, dobbiamo condividere esperienza con paesi amici

- In questo momento di difficoltà l’Italia è stato il primo paese nell’Unione europea a fronteggiare con nuove misure la minaccia del Covid-19: crediamo sia fondamentale condividere immediatamente la nostra esperienza con i paesi amici, a partire dalla Bosnia-Erzegovina, per ridurre al massimo i rischi per la popolazione e i danni economici. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia nel paese balcanico, Nicola Minasi, al termine del suo incontro di oggi con il ministro dei Trasporti, Vojin Mitrovic, e il capo del dicastero per la Sicurezza, Fahrudin Radoncic, che coordina il comitato responsabile per la gestione della crisi. Stando alla nota dell’ambasciata, Minasi ha consegnato un documento “in cui la Protezione Civile italiana ha concentrato tutta l’esperienza raccolta finora per assicurare la risposta sanitaria, economica e di ordine pubblico a questa emergenza complessa”. (segue) (Bos)