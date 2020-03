Bosnia-Italia: ambasciatore Minasi su Covid-19, dobbiamo condividere esperienza con paesi amici (2)

- “Allo stesso tempo da parte italiana è stata espressa piena disponibilità a fornire ogni ulteriore indicazione utile ad affrontare il problema in Bosnia-Erzegovina”, prosegue la nota. L’ambasciatore ha sottolineato che i due paesi “sono uniti da una lunga amicizia, specialmente dopo il tributo di Sarajevo in solidarietà all’Italia, con l'illuminazione del municipio con il tricolore italiano”. “L’Italia sente di dovere collaborare al massimo ora che il contagio inizia a crescere in Bosnia-Erzegovina: agire prima e presto, con l'interruzione più vasta possibile dei movimenti non essenziali, è la chiave per limitare la diffusione del virus, curare chi avrà bisogno e prevenire maggiori danni economici”, ha concluso Minasi, ribadendo che “non siete soli”. (Bos)