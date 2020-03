M5s: Lega, solidarietà a Trano, espulsione assurda

- I deputati della Lega in commissione Finanze a Montecitorio esprimono "totale solidarietà al collega Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze della Camera, espulso in modo assurdo dal Movimento cinque stelle". I parlamentari quindi osservano: "In una fase così drammatica per il Paese in cui piangiamo centinaia di morti al giorno e in cui non a caso il presidente della Repubblica invita tutti alla concordia, qualcuno trova il tempo per provvedimenti di questo genere alla faccia delle più elementari regole della democrazia e dell'attuale contesto di emergenza nazionale".(Com)