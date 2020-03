Coronavirus: Silvestri (M5s), anche in pandemia non si ferma macchina fango contro Raggi

- "Mi dispiace constatare che nemmeno in piena pandemia la macchina del fango nei confronti di Virginia Raggi si sia fermata". Lo scrive sul suo profilo Facebook il deputato del M5s Francesco Silvestri. "Città, ospedali ed imprese in piena emergenza sembrano non placare la capacità di qualcuno di fare calcoli di opportunità politica e di usare veleno contro il sindaco di Roma. In una fase molto delicata è da irresponsabili attaccare Virginia Raggi per una proposta sensata e di buon senso. Il tema è molto serio e merita delle riflessioni adeguate: la riapertura parziale dell’ospedale Forlanini per l’emergenza coronavirus. Oggi il responsabile regionale del Pd Andrea Alemanni si è scagliato contro la Raggi, rea di aver chiesto di considerare per questa emergenza la riapertura parziale di una struttura di eccellenza Europea, chiusa nel 2015 dalla Regione Lazio. Ieri - prosegue Silvestri - ho chiesto un sopralluogo per capire lo stato di tutti i padiglioni di quell’ospedale, ma non sono l’unico ad averlo fatto. Centomila romani, tra cui professori e personaggi della società civile stanno ponendo questa domanda importante alla Regione. Il nervo scoperto di qualcuno non può manifestarsi come risposta, con attacchi strumentali ad una figura che in questo momento è una guida per i cittadini di Roma. In questa fase drammatica, Nicola Zingaretti e Virginia Raggi sono due punti di riferimento di tutti i cittadini di Roma e della Regione Lazio e tutto quello che posso fare nelle mia funzione parlamentare lo farò senza calcoli politici o di casacca. Spero di non leggere mai più attacchi in seguito a delle proposte e mi aspetto che il Partito Democratico - conclude Silvestri - contenga i suoi rappresentanti da questi scivoloni che fanno male non solo al loro partito ma a tutti i cittadini. Il clima di collaborazione per la salute delle persone deve rimanere la stella polare che guidi tutti noi". (Com)