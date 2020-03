Coronavirus: Ronzulli (FI), decreto governo così com'è è invotabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, "così com'è questo decreto è invotabile". A proposito delle misure dell'esecutivo sul Covid-19 la parlamentare azzurra in una nota spiega: "Offre qualche palliativo di breve periodo ma manca totalmente di una prospettiva a lungo termine. La gente è spaventata, le famiglie sono costrette a riorganizzare la propria quotidianità sotto tutti i punti vista, anche quello economico, mentre le categorie produttive sono ridotte ai minimi termini e non vedono alcuno spiraglio. Sto ricevendo un'infinità di chiamate - continua l'esponente di FI - da mamme che mi domandano cosa lo Stato sta facendo per loro, cosa di concreto avranno a disposizione per superare questa fase emergenziale. Purtroppo sono costretta a rispondere che al momento è previsto ancora poco per le famiglie. Vorrei poter dire diversamente e mi auguro di poterlo fare dopo la conversione di questo decreto che vedrà il nostro voto favorevole solamente se sarà modificato con le misure che Forza Italia proporrà con i suoi emendamenti". (Com)