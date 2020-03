Coronavirus: i morti nel Regno Unito salgono a 104, Boris Johnson chiude le scuole

- Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la chiusura delle scuole a partire da venerdì 20 marzo per arginare la diffusione del coronavirus, che nel frattempo ha provocato 104 vittime in tutto il paese. "Posso annunciare oggi che le scuole chiuderanno i battenti a partire da venerdì pomeriggio e resteranno chiuse per la grande maggioranza degli studenti fino a nuovo avviso", ha dichiarato l'inquilino di Downing Street in conferenza stampa. Contestualmente, anche le amministrazioni in Scozia e Galles hanno annunciato la chiusura degli istituti scolastici a partire da venerdì. Resteranno invece aperte alcune scuole in Irlanda del Nord. Gli ultimi dati forniti dalle autorità parlano di 2.626 casi di contagio registrati nel Regno Unito, 676 nelle ultime 24 ore. (Res)