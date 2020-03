Coronavirus: Parlamento aperto o chiuso? Il dibattito tra le forze politiche (3)

- Dalla maggioranza interviene il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, che ospite ad "Un giorno da pecora", su Rai Radio1, sostiene che deputati e senatori debbano "andare a lavorare per far diventare leggi stabili i decreti, che altrimenti scadrebbero dopo due mesi. Dobbiamo andare a lavorare - aggiunge - come fanno gli infermieri, i medici e tutti quelli che ci aiutano in questo momento difficile. Nel caso succeda un fatto grave, come, ad esempio, un intero gruppo in Parlamento che si ammala, cosa che altererebbe il lavoro, in quel caso si può pensare di studiare il voto da casa, ma solo in questo caso". Quanto alle parole di Fico sul fatto che i parlamentari siano come i medici e che non possano dunque fermarsi, l’esponente del Pd si dice d’accordo ed osserva: "Nessuno vuole chiudere il Parlamento". Contrario alla chiusura pure il deputato sempre del Partito democratico, Matteo Orfini, per il quale "il problema, invece, esiste per chi ha contratto il virus o è in quarantena. Serve assolutamente trovare un modo per garantire il diritto dovere di partecipare alle sedute per chi si trova in questa sfortunata condizione. Non è semplicemente una necessità di garanzia dei diritti del singolo deputato, ma del funzionamento democratico del Paese: se a un certo punto il numero di contagiati e isolati divenisse troppo grande - afferma Orfini -, il Parlamento non avrebbe più il numero legale per legiferare". Anche secondo il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, "la democrazia non deve e non può conoscere eccezioni. Ai parlamentari è chiesto di fare la propria parte, con tutte le cautele previste e doverose per ogni lavoratore". (segue) (Rin)