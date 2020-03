Coronavirus: Parlamento aperto o chiuso? Il dibattito tra le forze politiche (4)

- Dal centrodestra ecco la presa di posizione eloquente del leader della Lega, Matteo Salvini, che non ha dubbi e chiede di convocare subito le Assemblee di Camera e Senato per discutere e "fare chiarezza" sulle misure contenute nel decreto Cura Italia. In caso contrario, avverte l’ex ministro dell’Interno, "come opposizione assumeremo le nostre iniziative". Dal canto suo, il deputato di Forza Italia e Questore della Camera, Gregorio Fontana, rivendica con orgoglio di come le Camere abbiano sempre continuato a funzionare, grazie anche al lavoro dei loro dipendenti. Insomma, tutti d’accordo nel tenere aperto il Parlamento, anche se al momento la situazione appare congelata, se non bloccata. (Rin)