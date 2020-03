Coronavirus: sindaci lodigiani zona rossa, decreto ignora nostre richieste, dal governo uno schiaffo a cittadini e imprese

- Nel decreto Cura Italia “nessun fondo di investimento, zero coperture per azzerare le imposte locali per il 2020, no all’istituzione di una Zes. Le richieste dei cittadini e delle imprese lodigiane sono state ignorate dal governo, che non ha nemmeno risposto a due lettere ufficiali. Da settimane il lodigiano e i Comuni della prima zona rossa stanno soffrendo in prima linea, con un atteggiamento responsabile e dignitoso. Conte non approfitti della nostra responsabilità per umiliarci: lo schiaffo ai nostri Comuni è uno schiaffo a tutti gli italiani. Ora ci aspettiamo risposte veloci e soddisfacenti”. Lo dichiarano, in una nota congiunta i sindaci Francesco Passerini (Codogno), Elia Delmiglio (Casalpusterlengo), Dante Sguazzi (Maleo), Mario Ghidelli (San Fiorano), Alba Resemini (Terranova dei Passerini), Daniele Saltarelli (Castelgerundo), Angelo Caperdoni (Somaglia), Costantino Pesatori (Castiglione d'Adda), Davide Passerini (Fombio), Angelo Chiesa (Bertonico).(Rem)