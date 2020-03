Coronavirus: Gualtieri, seguiranno altre misure ma posto già basi solide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in un collegamento a "La Vita in diretta" su Rai1, al termine del vertice di maggioranza con il premier Conte a palazzo Chigi, ha spiegato che "seguiranno altre misure" ma che "con questo intervento abbiamo già messo basi solide", per esempio abbiamo finanziato "tutti gli ammortizzatori sociali e posto le condizioni perché nessuno venga licenziato". (Rin)