Coronavirus: Putin, situazione in Russia è sotto controllo

- La situazione attuale nella Federazione Russa, alla luce della diffusione del Covid-19 su scala globale, è sotto controllo: le autorità nazionali stanno facendo tutto il necessario per combattere l’epidemia. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione con i rappresentanti della regione di Crimea e della città di Sebastopoli. “Al momento, per fortuna, è tutto sotto controllo, e spero che la situazione rimanga tale: nel prossimo futuro incrementeremo i nostri sforzi per contenere la diffusione del virus”, ha detto Putin. (Rum)