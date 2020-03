Coronavirus: Villarosa (M5s), microcredito fino a 40 mila euro

- Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, sottolinea che "finalmente" è stata accolta "la posizione M5s sulle operazioni di microcredito, l'importo massimo finanziabile - informa in una nota - è stato aumentato a 40 mila euro (in origine il limite era 25 mila). Ulteriore dimostrazione di vicinanza del Movimento cinque stelle a cittadini ed imprese". Il sottosegretario ringrazia, infine, "per il supporto i parlamentari M5s delle commissioni Finanze di Camera e Senato". (Com)