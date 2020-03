Repubblica Dominicana: coronavirus, Banca centrale stanzia 170 milioni di euro per famiglie e Pmi

- La Banca centrale della Repubblica Dominicana stanzierà 10 miliardi di pesos (circa 170 milioni di euro) per prestiti a famiglie, alle piccole e medie imprese e al settore commerciale per rispondere all’emergenza causata dal coronavirus. Secondo quanto annunciato dal governatore, Hector Valdez Albizu, parlando in conferenza stampa altri 12, 3 miliardi di pesos (circa 205 milioni di euro) verranno destinati ai settori produttivi, principalmente al settore turistico e al settore delle esportazioni, tra i più colpiti dagli effetti della crisi economica legata alla diffusione della pandemia. Queste misure avranno un impatto "positivo e immediato sull'attività economica, favorendo le famiglie, le Pmi e il settore privato in generale”, ha dichiarato il governatore. Ieri, in un discorso alla nazione, il presidente Danilo Medina ha annunciato lo stato di eccezione, illustrando alcune delle misure messe in campo per contenere il contagio. Tra queste la chiusura i scuole e università fino al 13 aprile, la chiusura di tutte le frontiere per 15 giorni e la sospensione di tutti gli eventi ad alta concentrazione sociale. La chiusura delle frontiere sarà in vigore da domattina. Nel paese si registrano ad oggi 21 casi di contagio. (segue) (Mec)