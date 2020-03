Repubblica Dominicana: coronavirus, Banca centrale stanzia 170 milioni di euro per famiglie e Pmi (2)

- La diffusione del nuovo coronavirus in America latina ha portato i vari governi della regione a varare misure sempre più stringenti sui movimenti e sul controllo sociale, e a gettare le basi per arginare gli effetti della attesa crisi. Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con centinaia di casi confermati e almeno due pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia "esagerazioni" da parte della stampa, ha disposto alcune misure di restrizioni puntuali ma non un piano complessivo di "emergenza" come fatto da altri paesi della regione. Il governo ha chiesto al parlamento il via libera alla dichiarazione di "calamità naturale", passaggio che permetterebbe di ampliare i cordoni della spesa pubblica oltre i limiti fissati dalle legge di bilancio del 2020. (segue) (Mec)