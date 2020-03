Repubblica Dominicana: coronavirus, Banca centrale stanzia 170 milioni di euro per famiglie e Pmi (4)

- Alla Costa Rica, con 50 casi confermati, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Varato un decreto che chiude le scuole e le frontiere fino a metà aprile. Rafforzate in via straordinaria le frontiere con il Nicaragua. In Guatemala, sei contagi e un morto, il presidente Alejandro Giammattei, ha sospeso le festività di Pasqua imponendo uno stop alle attività di massa, freni all'ingresso di stranieri e al trasporto locale. Stato di emergenza nazionale anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 21 contagi e un morto. Cuba ha riportato sette casi di contagio, di cui tre italiani. Uno di questi versa oggi in condizioni "gravi ma stabili". (segue) (Mec)