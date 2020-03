Repubblica Dominicana: coronavirus, Banca centrale stanzia 170 milioni di euro per famiglie e Pmi (5)

- El Salvador rimane - assieme ad Haiti e Nicaragua - l'unico paese a non aver registrato casi di contagio in America latina. Il presidente Bukele ha già messo il paese in "quarantena" annunciando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Vietato l'ingresso nel paese a tutte le persone non residenti in El Salvador, ad eccezione dei diplomatici accreditati. Duemila militari vigileranno gli ingressi alla frontiera e impediranno le riunioni di oltre 200 persone. Donne incinta e lavoratori con oltre 60 anni dovranno andare obbligatoriamente a casa. Chiuso per almeno 15 giorni l'aeroporto internazionale. In Honduras, con nove casi, si era partiti dalle misure che sono ora considerabili come "minime": quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio. Da lunedì 17 è invece scattato il coprifuoco nazionale e l'isolamento in alcune zone. (segue) (Mec)